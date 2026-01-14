прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.92

Россиянка Мирра Андреева сыграет против австралийки Майя Джойнт в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 15 января, начало — в 11:00 мск.

Мирра на этой неделе оказалась в числе сеяных, которые стартовали сразу со второго круга.

В первом матче австралийского «пятисотника» российская теннисистка разгромила чешку Мари Боузкову — 6:3, 6:1.

Это был пока что лучший матч Мирры в этом году.

Андреева доминировал не только в геймах на своей подаче, но и на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов из семи.

На недавнем турнире в Брисбене Андреева дошла до четвертьфинала. Там она обыграла чешку Линду Носкову (5:7, 6:4, 7:5) и отдала сет австралийке Оливии Гадецки (4:6, 6:1, 6:2), после чего уступила украинке Марте Костюк (6:7, 3:6).

Майя тем временем провел два неполных матча на этой неделе.

В первом австралийская теннисистка одержала победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин — 7:6, 6:4.

Во втором круге Джойнт встречалась с Айлой Томлянович, которая снялась уже после первых двух геймов.

Джойнт начала сезон на командном турнире United Cup. Здесь она проиграла оба матча, уступив с разгромным счетом Барборе Крейчиковой и Иге Свентек.

В прошлом году 19-летняя Джойнт выиграла два турнира WTA 250 — в Рабате и Истборне. Еще на трех турнирах она дошла до полуфинала.

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.19, победу Джойнт букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: на этой неделе у Мирры есть отличная возможность выиграть титул и заработать 500 очков. Рискнем предположить, что у россиянки не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.