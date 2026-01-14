прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Юго Эмбера в четвертьфинале турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 15 января, начало — в 09:30 мск.

Эмбер

Юго уверенно преодолел предыдущие раунды, пока не отдав ни одного сета.

В первом матче Эмбер одержал победу над соотечественником Теренсом Атманом — 6:3, 7:6.

Во втором раунде французский теннисист обыграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:4, 6:1.

На недавнем турнире в Брисбене Эмбер не прошел первый круг, проиграв британцу Кэмерону Норри.

Прогнозы на теннис

Эмбер занимает 36-е место в текущей версии рейтинга ATP. В прошлом году он выиграл меньше половины матчей на харде (10 из 21) на открытых кортах.

Шевченко

Александр тем временем благодаря успешному выступлению в Аделаиде вернулся в топ-100.

В «живом» рейтинге представитель Казахстана занимает 97-е место.

С учетом квалификации Шевченко провел на австралийском турнире уже четыре матча. В отборе 25-летний теннисист обыграл испанца Карлоса Табернера и австрийца Филипа Мисолича.

В первом круге у Шевченко был непростой матч против боснийца Дамира Джумхура (4:6, 6:4, 7:5), а во втором он одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 7:6).

В начале января Шевченко не прошел квалификацию в Брисбене, проиграв бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: Саша проиграл оба предыдущих матча против француза — в 2023-м на харде в Меце, а в 2024-м — на Уимблдоне. При этом на британском мэйджоре они провели изнурительный пятисетовый матч. В принципе, вполне вероятно, что в предстоящем Шевченко как минимум избежит поражения с крупным счетом.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Эмбер — Шевченко принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.