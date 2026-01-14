Сможет ли Шнайдер выйти в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде?

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.02

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Эммы Наварро в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 15 января, начало — в 07:30 мск.

Шнайдер

Диана впервые в этом году выиграла два матча подряд.

В первом раунде россиянка остановила представительницу Канады Лейлу Фернандес.

Несмотря на то, что Шнайдер хватило двух сетов для победы над финалисткой US Open-2021, матч получился не самым простым.

Во втором круге ее соперницей была Катерина Синяковой. На этот раз Шнайдер понадобился дополнительный сет — 6:1, 2:6, 7:5.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Брисбене 21-летняя теннисистка в первом раунде разгромила Анастасию Потапову (6:3, 6:1), которая теперь представляет Австрию. Встреча с Мэдисон Киз превратилась в настоящий триллер: Шнайдер проиграла чемпионке Australian Open-2025 в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 6:7.

Наварро

Эмма тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде американка одержала победу над 17-летней австралийкой Эмерсон Джонс — 6:3, 6:3.

Во втором круге Наварро, вопреки ожиданиям, спокойно обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:4, 6:1.

На прошлой неделе Наварро неудачно выступила в новозеландском Окленде. В стартовом матче сезона она сенсационно проиграла британке Франческе Джонс.

Наварро начала сезон в статусе 15-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.99, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: Диана выиграла два из трех матчей против Эммы. При этом все предыдущие встречи состоялись в 2024 году и в них теннисисткам понадобился дополнительный сет. Скорее всего, не менее напряженным получится и предстоящий матч. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.02 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Шнайдер — Наварро позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.02.