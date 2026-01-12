прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.92

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 03:30 мск.

Шнайдер

Диана начала новый сезон на недавнем турнире в Брисбене.

На австралийском «пятисотнике» российская теннисистка провела два бодрейших матча.

В первом Шнайдер разгромила Анастасию Потапову (6:3, 6:1), которая теперь представляет Австрию.

Встреча с Мэдисон Киз превратилась в настоящий триллер. Шнайдер проиграла чемпионке Australian Open-2025 в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 6:7.

Несмотря на то, что Диана прошла лишь раунд, все равно осталось ощущение, что она хорошо подготовилась к стартовому отрезку сезона.

Фернандес

Лейла тем временем провела пока лишь один официальный матч в этом году.

На прошлой неделе канадская теннисистка проиграла Даяне Ястремской на турнире в Брисбене.

Здесь даже можно сказать, что Фернандес провалила матч с украинкой, взяв лишь три гейма.

Однако судить о готовности Фернандес по одному матчу все же не стоит.

Сейчас лучше обратить внимание на прошлогодние результаты Лейлы. В 2025-м она выиграла «пятисотник» в Вашингтоне и турнир WTA 250 в Осаке, благодаря чему снова находится рядом с топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.77, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: Диана проиграла два из трех предыдущих матчей против Лейлы. Все три встречи состоялись в 2024-м — на харде Цинциннати, Ухане и Гонконге. Сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.