Алькарас начнет год с поражения от Синнера?

прогноз на выставочный матч, ставка за 2.45

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в рамках выставочного матча в южнокорейском Инчхоне. Игра пройдет 10 января, начало — в 10:00 мск.

Синнер

Янник в этом году пока не провел ни одного официального матча.

Итальянец снова начнет сезон сразу на Australian Open, где ему надо будет защищать титул.

Впрочем, понять, почему Синнер не захотел сыграть хотя бы одном турнире, предшествующем австралийскому мэйджору, не так уж и сложно.

По данным итальянских СМИ, Синнер и Алькарас получат по два миллиона евро за матч в Инчхоне.

Просто для сравнения: финалист Australian Open в этом году получит 1,4 миллиона долларов, чемпион – 2,8 миллиона.

Алькарас

Карлос начинает год в статусе первой ракетки мира.

Как и Янник, в прошлом сезоне испанец выиграл два турнира «Большого шлема» — Ролан Гаррос и US Open.

В 2025-м Алькарас проиграл Синнеру в финале Уимблдона, а на Australian Open уступил в четвертьфинале Новаку Джоковичу.

Главная интрига сейчас заключается, конечно же, в том, как изменится игра Алькараса после расставания с Хуаном Карлосом Ферреро.

Пока лишь можно предположить, что столь непростое решение может сказаться на его психологическом состоянии. До сих пор он находил правильные решения на корта во многом благодаря Ферреро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.71, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: в прошлом году Карлос выиграл четыре из семи матчей против Янника.

Правда, здесь важно уточнить, что после US Open испанец уступил итальянцу на выставочном турнире в Эр-Рияде и в финале Итогового турнира, и после этих матчей появилось ощущение, что Синнер подобрал ключи к игре Алькараса.

Несмотря на неофициальный статус матча, Синнер, скорее всего, снова постарается обыграть своего главного конкурента.

2.45 Победа Синнера в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Синнер — Алькарас принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в двух сетах за 2.45.