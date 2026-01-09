Рублев обыграет Музетти и выйдет в финал?

прогноз на матч турнира в Гонконге, ставка за 1.92

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 10 января, начало — в 10:30 мск.

Музетти

Лоренцо начал новый сезон в статусе игрока топ-10.

В «живом» рейтинге итальянец занимает шестое место. Это его наивысшая позиция в карьере.

В Гонконге Музетти попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Музетти одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:7, 6:2, 6:4.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале 23-летний итальянец выиграл у представителя Гонконга Колемана Вонга — 6:4, 6:4.

В прошлом году лучшим результатом Музетти на харде на открытых кортах стал выход в четвертьфинал US Open.

Рублев

Андрей тоже попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть два матча.

В первом российский теннисист одержал победу над У Ибином.

Матч против китайского теннисиста получился нервным, Рублеву понадобился дополнительный сет — 3:6, 6:2, 6:1.

Зато в четвертьфинале Рублев одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:3, 6:4.

Рублев третий год подряд начинает сезон в Гонконге. В 2024-м он стал победителем местного турнира, тогда как в 2025-м не смог пройти второй раунд, проиграв Фабиану Марожану.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Рублева, и на Музетти можно поставить за 1.92.

Прогноз: здесь действительно непросто сделать выбор, но мы все-таки склоняемся к тому, что итальянец воспользуется нервозностью Рублева, которого нередко «трясёт» в матчах против серьезных соперников.

1.92 Победа Музетти Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Музетти — Рублев принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Музетти за 1.92.