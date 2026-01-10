Медведев обыграет Микельсена и выйдет в финал турнира в Брисбене?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 2.39

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Алекса Микельсена в полуфинале турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 11:30 мск.

Медведев

После трех предыдущих раундов можно с уверенностью говорить о том, что Даниил очень хорошо подготовился к началу сезона.

В четвертьфинале российский теннисист одержал волевую победу над Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:2.

Медведев очень убедительно провел матч с поляком, несмотря на то, что сопернику все-таки удалось взять одну партию.

«По качеству ударов встреча была уровня топ-10. В целом я доволен своей игрой — пожалуй, лишь в одном гейме на своей подаче в первом сете мог сыграть лучше», — сказал россиянин после матча.

Прогнозы на теннис

В первом раунде Медведев разгромил венгра Мартона Фучовича — 6:2, 6:3.

Во втором круге чемпион US Open-2021 одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:2.

Микельсен

Для Алекса пока что самым нервным получился матч первого раунда против Джеймса Дакворта.

Американец был в шаге от поражения от 86-й ракетки мира, но все-таки выкрутился — 6:7, 7:6, 6:3.

Как ни странно, после этого Микельсен спокойно разобрался с куда более неприятными соперниками.

Во втором раунде 21-летний теннисист остановил Лернера Тьена — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Микельсен одержал победу над Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6.

В прошлом году Микельсен ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Микельсена букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: в прошлом году Даниил обыграл американца на траве в Галле — 6:4, 6:3. С учетом прогресса, которого он достиг за последние четыре месяца, считаем, что россиянин снова остановит Микельсена.

Правда, не факт, что на этот раз ему хватит двух сетов. Неприятная подача соперника может стать серьезной проблемой для Медведева.

2.39 Победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Медведев — Микельсен принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 за 2.39.