Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 08:00 мск.

Самсонова

Людмила здорово провела два предыдущих матча и впервые с августа вышла в четвертьфинал турнира ATP.

Однако здесь все-таки важно отметить, что в начале турнира у российской теннисистки была не самая сложная сетка,

В первом матче Самсонова обыграла австралийку Эмерсон Джонс, отдав 17-летней сопернице лишь пять геймов — 6:4, 6:1.

В следующем раунде Самсонова остановила белоруску Александру Соснович — 6:4, 6:4.

Но также стоит обратить внимание, что последний раз Людмила выигрывала больше двух матчей подряд в июле прошлого года, когда она сенсационно дошла до четвертьфинала Уимблдона.

Пегула

Джессика тоже попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть два матча.

При этом в отличие от Самсоновой, американка уже успела проиграть два сета на текущем турнире.

В первом матче Пегула одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 6:2, 2:6, 6:4.

После этого шестая ракетка мира совершила камбэк в игре против украинки Даяны Ястремской — 5:7, 6:2, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 3.12, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: Людмила проиграла четыре из шести матчей против американки. В прошлом году Самсонова уступила Пегуле на харде в Дубае со счетом 0:6, 4:6. Однако позже россиянка взяла реванш, победив финалистку US Open-2024 на траве в Берлине — 6:7, 7:5, 7:6. В предстоящем матче будет нелегко, но Самсонова способна навязать борьбу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.