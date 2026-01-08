Де Минор тоже не справится с подачей Хуркача?

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против поляка Хуберта Хуркача в рамках 1/4 финала United Cup. Матч пройдет 9 января, начало — в 11:00 мск.

Де Минор

Вопреки ожиданиям, Алекс на групповом этапе выиграл только один из двух матчей.

В первом австралийский теннисист проиграл норвежцу Касперу Рууду, при этом взяв лишь шесть геймов.

Однако Де Минор быстро исправился, уже в следующем матче он одержал уверенную победу над чехом Якубом Меншиком — 6:4, 6:1.

Де Минор второй год подряд начинает сезон в статусе игрока топ-10. Австралиец занимает пятое место в «живом» рейтинге. Это его наивысшая позиция в карьере.

В прошлом году Де Минор провел на харде больше 60 матчей — 44 победы и 17 поражений.

Хуркач

Уверенная игра Хуберта в первых матчах после травмы колена стала одним из главных сюрпризом недели. В первом матче польский теннисист одержал уверенную победу над Сашей Зверевым — 6:3, 6:4.

Хуркач буквально замучил соперника своей первой подачей, о чем свидетельствует в том числе эмоциональный словесный порыв немца во время матча: «Он два года не играл, и выходит подает со скорость 230 км/ч. Вечером, когда холодно».

Там, правда, было еще очень много нецензурной лексики, которая дополнительно подчеркивала раздражение Зверева, явно не ожидавшего, что будет так тяжело.

В следующем матче Хуркач обыграл Таллона Грикспора — 6:3, 7:6. Здесь ключевым фактором успеха тоже стала подача — поляк снова «настрелял» больше 20 эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки.

Хуркач досрочно завершил предыдущий сезон, в котором он успел провести лишь 26 матчей (15 побед, 11 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.48, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: в марте прошлого года Хуберт проиграл Алексу в Индиан-Уэллс со счетом 4:6, 0:6. Однако важно учитывать, что поляку в то время было тяжело демонстрировать свой лучший теннис из-за проблем с коленом. Вообще не удивимся, если в предстоящем матче он возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача за 2.64.