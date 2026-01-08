Сможет ли Рублев выйти в полуфинал в Гонконге?

прогноз на матч турнира в Гонконге, ставка за 1.92

Россиянин Андрей Рублев сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 9 января, начало — в 08:30 мск.

Рублев

Андрей попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

В среду российский теннисист одержал победу над У Ибином.

Как и ожидалось, матч против китайского теннисиста получился нервным, Рублеву не удалось выиграть в рамках двух сетов — 3:6, 6:2, 6:1.

Прогнозы на теннис

Рублев третий год подряд начинает сезон в Гонконге. В 2024-м он стал победителем местного турнира, тогда как в 2025-м не смог пройти второй раунд, проиграв Фабиану Марожану.

Боржеш

Нуну провел уже два матча в Гонконге, но при этом пока не отдал ни одного сета.

В первом раунде португальский теннисист одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

Во втором круге Боржеш спокойно остановил бывшую третью ракетку мира Марина Чилича — 7:5, 6:3.

Боржеш начал новый сезон в статусе 45-й ракетки мира.

В прошлом году одним из лучших результатов Нуну на харде стал выход в четвертый раунд «Мастерса» в Шанхае. Кроме того, он дошел до полуфинала в Окленде и до четвертьфинала в Афинах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.37, победу Боржеша букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: Андрей совершил эффектный камбэк в предыдущем матче, но все равно осталось ощущение, что он по-прежнему очень уязвим в психологическом плане. Скорее всего, Боржеш тоже заставит россиянина нервничать.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Рублев — Боржеш позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.