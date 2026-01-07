Хачанов третий год подряд начнет сезон с поражения в Гонконге?

прогноз на матч турнира в Гонконге, ставка за 2.0

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Майкла Ммо во втором круге турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 8 января, начало — в 08:30 мск.

Ммо

Майкл провел на текущем турнире уже три матча.

Американский теннисист находится в конце третьей сотне рейтинга, поэтому ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе у Ммо были непростые матчи против чилийца Кристиана Гарина и соотечественника Патрика Кипсона.

При этом в первом круге Ммо хватило двух сетов для победы над еще одним чилийцем — Алехандро Табило (7:5, 6:4).

В начале прошлого года Ммо вернулся в тур после серьезной травмы, из-за которой ему пришлась пропустить большую часть сезона-2024.

В 2025-м Майкл провел лишь 33 матча — 17 побед и 16 поражений.

Хачанов

Карен тем временем пока не сыграл ни одного официального матча в новом сезоне.

Российский теннисист третий год подряд начинает сезон в Гонконге.

Как и в двух предыдущих случаях, он снова попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Интересно, что в 2024- и 2025-м Хачанов не смог пройти второй раунд в Гонконге, уступив Эмилю Руусувуори и Кэю Нисикори.

В прошлом году лучшим результатом Хачанова стал выход в финал «Мастерса» в Торонто, по итогам которого он ненадолго вернулся в топ-10. При этом Карен провалил концовку сезона, не сумев защитить большое количество очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ммо в этом матче можно поставить за 3.44, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: это явно не тот случай, когда можно спокойно ставить на победу фаворита. Пока сложно сказать, удалось ли Карену как следует настроиться на первые недели сезона. Рискнем предположить, что американец как минимум навяжет борьбу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.