прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.88

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Каролины Муховой в третьем круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 03:00 мск.

Мухова

Каролина попала в число сеяных, благодаря чему ей не надо было играть в первом круге.

Во втором раунде у чешской теннисистки был непростой матч против Айлы Томлянович.

Мухова одержала волевую победу над австралийкой — 4:6, 6:1, 7:6.

Мухова начала сезон в статусе 17-й ракетки мира. В прошлом году она провела лишь 44 матча — 26 побед и 18 поражений.

В 2025-м лучшим результатом Муховой стал выход в четвертьфинал US Open.

Александрова

Екатерина тоже стартовала в Брисбене сразу со второго раунда.

В первом официальном матче нового сезона российская теннисистка одержала победу над Софией Кенин — 7:6, 6:3.

Александрова почти не ошибалась в геймах на своей подаче. Например, на первом мяче она забрала 81 процент розыгрышей.

Александрова начала год в статусе 10-й ракетки мира. В 2025-м она выиграла «пятисотник» в Линце, а также дошла до финала в Монтеррее, Сеуле и Нинбо.

Кроме того, Екатерина четыре раза доходила до полуфинала, в том числе на «тысячнике» в Дохе, и выиграла по три матча на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: в начале прошлого года россиянка разгромила чешскую теннисистку на турнире в Линце — 6:0, 6:4. Кроме того, Александрова ведет 6-2 в противостоянии с Муховой.

Несмотря на это, считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 да 1.88.