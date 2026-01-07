Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Каролины Муховой в третьем круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 03:00 мск.
Мухова
Каролина попала в число сеяных, благодаря чему ей не надо было играть в первом круге.
Во втором раунде у чешской теннисистки был непростой матч против Айлы Томлянович.
Мухова одержала волевую победу над австралийкой — 4:6, 6:1, 7:6.
Мухова начала сезон в статусе 17-й ракетки мира. В прошлом году она провела лишь 44 матча — 26 побед и 18 поражений.
В 2025-м лучшим результатом Муховой стал выход в четвертьфинал US Open.
Александрова
Екатерина тоже стартовала в Брисбене сразу со второго раунда.
В первом официальном матче нового сезона российская теннисистка одержала победу над Софией Кенин — 7:6, 6:3.
Александрова почти не ошибалась в геймах на своей подаче. Например, на первом мяче она забрала 81 процент розыгрышей.
Александрова начала год в статусе 10-й ракетки мира. В 2025-м она выиграла «пятисотник» в Линце, а также дошла до финала в Монтеррее, Сеуле и Нинбо.
Кроме того, Екатерина четыре раза доходила до полуфинала, в том числе на «тысячнике» в Дохе, и выиграла по три матча на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: в начале прошлого года россиянка разгромила чешскую теннисистку на турнире в Линце — 6:0, 6:4. Кроме того, Александрова ведет 6-2 в противостоянии с Муховой.
Несмотря на это, считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 да 1.88.