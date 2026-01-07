прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 2.13

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против белоруски Александры Соснович в третьем круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 03:00 мск.

Соснович

Александра провела на текущем турнире уже четыре матча.

Белорусская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе ее соперницами были Виктория Томова и Мария Тимофеева, которая с недавних пор представляет на корте Узбекистан.

В первом круге Соснович одержала победу над россиянкой Анной Блинковой — 7:5, 6:1.

Прогнозы на теннис

Но пока что главную сенсацию 31-летняя теннисистка преподнесла во втором раунде, уверенно обыграв датчанку Клару Таусон — 6:2, 6:3.

Соснович занимает 113-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Самсонова

Людмила попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом мачте российская теннисистка спокойно обыграла австралийку Эмерсон Джонс.

Самсонова отдала 17-летней сопернице лишь пять геймов — 6:4, 6:1.

Самсонова завершила предыдущий сезон в топ-20. В текущей версии рейтинга она занимает 17-ю строчку.

Главным успехом Людмилы в прошлом году стал выход в четвертьфинал Уимблдона. Кроме того, 27-летняя россиянка добралась до финала в Страсбурге, выиграла три матча на Ролан Гаррос и дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, а также до полуфинала в Аделаиде и Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соснович в этом матче можно поставить за 2.36, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: белорусская теннисистка как-то уж чересчур хорошо провела недавние матчи, поэтому есть смысл выбрать ставку без учета исхода.

2.13 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Соснович — Самсонова позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.13.