Александрова начнет сезон с поражения от Кенин?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка 1.94

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 07:00 мск.

Кенин

София в первом раунде одержала победу над Еленой Габриэлой Рузе.

Матч против румынской теннисистки, как и ожидалось, получился нервным, соперница дрогнула только в конце третьего сета — 6:4, 4:6, 6:3.

Кенин начала новый сезон в статусе 28-й ракетки мира.

Американская теннисистка находится в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям в первой половине прошлого сезона.

После Уимблдона Кенин смогла выиграть больше одного матча только на октябрьским турнире в Токио, на котором она дошла до полуфинала.

Александрова

В этом сложно поверить, но это факт — Екатерина начинает сезон в статусе теннисистки топ-10.

Александрова завершила прошлый сезон на десятой строчке рейтинга WTA.

Более того, в 2025-м российская теннисистка стала участницей Итогового турнира. Сначала она была запасной на WTA Finals, но в итоге провела один матч на групповом этапе, заменив травмированную американку Мэдисон Киз.

В прошлом году Александрова выиграла «пятисотник» в Линце, а также дошла до финала в Монтеррее, Сеуле и Нинбо.

Кроме того, Екатерины четыре раза доходила до полуфинала, в том числе на «тысячнике» в Дохе, и выиграла по три матча на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.89, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Несмотря на все прошлогодние достижения, пока сложно сказать, как сложится для Александровой новый сезон.

Также добавим, что осенью российская теннисистка проиграла Кенин в Токио со счетом 0:6, 6:2, 6:7.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.