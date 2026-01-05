Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 07:00 мск.
Кенин
София в первом раунде одержала победу над Еленой Габриэлой Рузе.
Матч против румынской теннисистки, как и ожидалось, получился нервным, соперница дрогнула только в конце третьего сета — 6:4, 4:6, 6:3.
Кенин начала новый сезон в статусе 28-й ракетки мира.
Американская теннисистка находится в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям в первой половине прошлого сезона.
После Уимблдона Кенин смогла выиграть больше одного матча только на октябрьским турнире в Токио, на котором она дошла до полуфинала.
Александрова
В этом сложно поверить, но это факт — Екатерина начинает сезон в статусе теннисистки топ-10.
Александрова завершила прошлый сезон на десятой строчке рейтинга WTA.
Более того, в 2025-м российская теннисистка стала участницей Итогового турнира. Сначала она была запасной на WTA Finals, но в итоге провела один матч на групповом этапе, заменив травмированную американку Мэдисон Киз.
В прошлом году Александрова выиграла «пятисотник» в Линце, а также дошла до финала в Монтеррее, Сеуле и Нинбо.
Кроме того, Екатерины четыре раза доходила до полуфинала, в том числе на «тысячнике» в Дохе, и выиграла по три матча на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.89, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Несмотря на все прошлогодние достижения, пока сложно сказать, как сложится для Александровой новый сезон.
Также добавим, что осенью российская теннисистка проиграла Кенин в Токио со счетом 0:6, 6:2, 6:7.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.