Грек Стефанос Циципас сыграет против японца Синтаро Мотидзуки в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 2 января, начало — в 05:00 мск.

Циципас

Стефанос стал одним из главных разочарований минувшего сезона.

Достаточно сказать, что грек выпал даже из топ-30. Новый сезон он начинает в статусе 36-й ракетки мира.

В начале прошлого сезона Циципас хотя бы эпизодически показывал свой лучший теннис, тогда как после апрельского турнира в Барселоне он так ни разу не выиграл хотя бы два матча подряд.

Причиной столь внушительного спада стали не травмы, но и проблемы в личной жизни. Стефанос, похоже, не был готов к расставанию с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Прогнозы на теннис

Прошлым летом Циципас пробовал сотрудничать с Гораном Иванишевичем, но очень быстро попрощался с требовательным хорватом, который не стеснялся критиковать его в своих интервью. С тех пор экс-третья ракетка мира тренируется под руководством отца.

Сложно сказать, удалось ли ему как следует подготовиться к январским турнирам.

Мотидзуки

Синтаро в прошлом году все-таки удалось прорваться в первую сотню рейтинга.

Японский теннисист приехал в Австралию в статусе 99-й ракетки мира.

В минувшем сезоне Мотидзуки провел 74 матча (43 победы и 31 поражение).

Но здесь важно уточнить, что в 2025-м Мотидзуки играл, в основном, на «челленджерах».

На уровне основного тура лучшим результатом 22-летнего теннисиста стал выход во второй круг на Уимблдоне и US Open. При этом в обоих случаях он прошел сложнейшую квалификацию.

Осенью Мотидзуки дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Алматы, обыграв француза Артура Казо и итальянца Лучано Дардери.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 3.38.

Прогноз: этот как раз тот случай, когда ставку против фаворита нельзя назвать авантюрой. Есть подозрение, что новый сезон будет для Циципаса таким же непростым, как и предыдущий.

3.38 Победа Мотидзуки Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.38 на матч Циципас — Мотидзуки принесёт чистый выигрыш 2380₽, общая выплата — 3380₽

Рекомендуемая ставка: победа Мотидзуки за 3.38.