Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 13:30 мск.
Соболенко
Арина 11-й раз в сезоне вышла в полуфинал.
Также стоит обратить внимание на победную серию белоруски в Ухане, которая составляет уже 20 матчей.
Соболенко выигрывала этот турнир в 2018-м, 2019-м и 2024 году.
В стартовом матче на этой неделе Арина одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1.
Это был ее первый матч после победы на Открытом чемпионате США.
В 1/8 финала Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2), а в четвертьфинале остановила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:3, 6:3).
В этом сезоне Соболенко провела 70 матчей, и на этом отрезке у нее 60 побед и 10 поражений.
Пегула
Джессика вышла в полуфинал на третьем турнире подряд.
В сентябре она добралась до этой стадии на US Open, а на прошлой неделе на «тысячнике» в Пекине.
Пегула, как и Соболенко, попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/2 финала ей надо было выиграть лишь три матча.
В первом Пегула одержала победу над соотечественницей Хэйли Баптист — 6:4, 4:6, 7:6.
После этого американка обыграла россиянку Екатерину Александрову — 7:5, 3:6, 6:3.
В четвертьфинале Джессика совершила камбэк в матче против чешки Катерины Синяковой — 2:6, 6:0, 6:3.
Пегула провела семь трехсетовых матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом мачте можно поставить за 1.30, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.50.
Прогноз: Арина ведет 8-2 в противостоянии с американкой. Ранее в этом году она обыграла Джессику в Майами и на US Open. Вряд ли Пегула преподнесет сенсацию. После серии изнурительных матчей ей может банально не хватить энергии на встречу с первой ракеткой мира.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 1.88.