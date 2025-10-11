Соболенко четвертый раз выйдет в финале «тысячника» в Ухане?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.88

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 13:30 мск.

Соболенко

Арина 11-й раз в сезоне вышла в полуфинал.

Также стоит обратить внимание на победную серию белоруски в Ухане, которая составляет уже 20 матчей.

Соболенко выигрывала этот турнир в 2018-м, 2019-м и 2024 году.

В стартовом матче на этой неделе Арина одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1.

Это был ее первый матч после победы на Открытом чемпионате США.

В 1/8 финала Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2), а в четвертьфинале остановила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:3, 6:3).

В этом сезоне Соболенко провела 70 матчей, и на этом отрезке у нее 60 побед и 10 поражений.

Пегула

Джессика вышла в полуфинал на третьем турнире подряд.

В сентябре она добралась до этой стадии на US Open, а на прошлой неделе на «тысячнике» в Пекине.

Пегула, как и Соболенко, попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/2 финала ей надо было выиграть лишь три матча.

В первом Пегула одержала победу над соотечественницей Хэйли Баптист — 6:4, 4:6, 7:6.

После этого американка обыграла россиянку Екатерину Александрову — 7:5, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале Джессика совершила камбэк в матче против чешки Катерины Синяковой — 2:6, 6:0, 6:3.

Пегула провела семь трехсетовых матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом мачте можно поставить за 1.30, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: Арина ведет 8-2 в противостоянии с американкой. Ранее в этом году она обыграла Джессику в Майами и на US Open. Вряд ли Пегула преподнесет сенсацию. После серии изнурительных матчей ей может банально не хватить энергии на встречу с первой ракеткой мира.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 1.88.