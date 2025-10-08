Александрова снова обыграет Ли с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.96

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 06:00 мск.

Александрова

Екатерина начала турнир с уверенной победы над Викторией Мбоко.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка спокойно обыграла чемпионку «тысячника» в Монреале в двух сетах — 6:3, 6:2.

Александрова выиграла 10 из 14-ти последних матчей.

В августе Александрова дошла до финала в Монтеррее, а потом выиграла три матча на US Open.

В сентябре Екатерина остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Сеуле. В решающем матче она проиграла польке Иге Свентек со счетом 6:1, 6:7, 5:7.

Ли

Соперницей Энн в первом раунде была чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану.

Вопреки ожиданиям, британская теннисистка оказалась не готова к матчу.

Радукану снялась при счете 6:1, 4:1 в пользу американки.

В конце сентября Ли проиграла колумбийке Камиле Осорио на старте «тысячника» в Пекине.

Зато перед этим она дошла до 1/8 финала на US Open и до финала на турнире в Кливленде.

Также стоит уточнить, что в начале года Ли остановилась в шаге от титула на турнире в Сингапуре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Ли букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: весной Екатерина разгромила Энн на грунте в Чарльстоне — 6:3, 6:0. Скорее всего, россиянка снова одержит уверенную победу над американкой. Ли точно не так опасна, как Мбоко.

1.96 Победа Александровой + тотал геймов меньше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Александрова — Ли принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96.