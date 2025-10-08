Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 06:00 мск.
Александрова
Екатерина начала турнир с уверенной победы над Викторией Мбоко.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка спокойно обыграла чемпионку «тысячника» в Монреале в двух сетах — 6:3, 6:2.
Александрова выиграла 10 из 14-ти последних матчей.
В августе Александрова дошла до финала в Монтеррее, а потом выиграла три матча на US Open.
В сентябре Екатерина остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Сеуле. В решающем матче она проиграла польке Иге Свентек со счетом 6:1, 6:7, 5:7.
Ли
Соперницей Энн в первом раунде была чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану.
Вопреки ожиданиям, британская теннисистка оказалась не готова к матчу.
Радукану снялась при счете 6:1, 4:1 в пользу американки.
В конце сентября Ли проиграла колумбийке Камиле Осорио на старте «тысячника» в Пекине.
Зато перед этим она дошла до 1/8 финала на US Open и до финала на турнире в Кливленде.
Также стоит уточнить, что в начале года Ли остановилась в шаге от титула на турнире в Сингапуре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Ли букмекеры предлагают за 3.65.
Прогноз: весной Екатерина разгромила Энн на грунте в Чарльстоне — 6:3, 6:0. Скорее всего, россиянка снова одержит уверенную победу над американкой. Ли точно не так опасна, как Мбоко.
Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96.