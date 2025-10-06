Сможет ли Полина Кудерметова пройти первый круг в Ухане?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.92

Россиянка Полина Кудерметова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:30 мск.

Мертенс

Элиза в прошлом месяце провела всего лишь два матча.

Сначала бельгийская теннисистка проиграла Эльзе Жакмо на турнире в Гвадалахаре, а потом уступила Маккартни Кесслер на «тысячнике» в Пекине.

Интересно, что в этом году Мертенс не выиграл ни одного матча только на пяти турах.

При этом ранее в текущем сезоне Мертенс выиграла турниры в Сингапуре и Хертогенбосе, а также дошла до финала в Хобарте.

Всего в 2025-м Элиза провела 53 матча, и на этом отрезке у нее 34 победы и 19 поражений.

Кудерметова

Полина тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе ее соперницами были украинка Юлия Стародубцева и болгарка Виктория Томова.

Но в целом Кудерметова просто ужасно проводит вторую половину сезона.

Здесь достаточно одного факта: россиянка проиграла 14 из 19 последних матчей.

После мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллс, на котором она прошла два раунда, Кудерметова до сих пор выиграла лишь четыре матча на уровне основной сетки WTA.

Лучшим результатом Полины в этом году пока так и остается сенсационный выход в финал январского «пятисотника» в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.33, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: вряд ли Полина застанет врасплох опытную бельгийку. Как ни крути, а россиянка оказалась не готова к регулярным выступлениям на турнирах WTA.

1.92 Победа Мертенс в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Мертенс — Кудерметова принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Мертенс в двух сетах за 1.92.