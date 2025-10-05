прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.00

Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 07:30 мск.

Эмбер

Юго попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче французский теннисист одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:3, 7:6.

Эмбер прервал серию из трех поражений.

Тут важно уточнить, что после Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Гаэлю Монфису, Эмбер до сих пор провел лишь пять матчей.

В начале августа Эмбер проиграл Фрэнсису Тиафо в третьем раунде «Мастерса» в Цинциннати.

Прогнозы на теннис

На US Open Юго не прошел даже первый круг, проиграв австралийцу Адаму Уолтону.

Кроме того, в конце сентября Эмбер уступил Дженсону Бруксби на старте «пятисотника» в Токио.

Последний раз он выигрывал два матча подряд еще в конце июня на травяном турнире в Истборне.

Руне

Хольгеру тоже надо было выиграть лишь один матч для выхода в третий раунд.

Во втором круге теннисист из Дании одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 7:5, 6:4.

В конце сентября Руне дошел до четвертьфинала на турнире в Токио. Но в его случае это сложно назвать успехом, поскольку в прошлом году он добрался до полуфинала на «пятисотнике» в японской столице.

На этот раз Руне выиграл у Хамада Меджедовича и Итана Куинна, после чего провел слабый матч против Дженсона Бруксби (3:6, 3:6).

Но такие поражения уже вряд ли кого-то удивляют. В этом сезоне, как и в предыдущем, Руне очень нестабилен.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.44, победу Руне букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Хольгер ведет 4-0 в противостоянии с Юго. Несмотря на это, все равно есть сомнения в том, что датчанин снова обыграет французского теннисиста. Оптимальным вариантом будет ставка на количество сетов или геймов.

Весной Руне выиграл у Эмбера на харде в Индиан-Уэллс со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Эмбер — Руне принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.