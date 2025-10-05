Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 07:30 мск.
Эмбер
Юго попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче французский теннисист одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:3, 7:6.
Эмбер прервал серию из трех поражений.
Тут важно уточнить, что после Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Гаэлю Монфису, Эмбер до сих пор провел лишь пять матчей.
В начале августа Эмбер проиграл Фрэнсису Тиафо в третьем раунде «Мастерса» в Цинциннати.
На US Open Юго не прошел даже первый круг, проиграв австралийцу Адаму Уолтону.
Кроме того, в конце сентября Эмбер уступил Дженсону Бруксби на старте «пятисотника» в Токио.
Последний раз он выигрывал два матча подряд еще в конце июня на травяном турнире в Истборне.
Руне
Хольгеру тоже надо было выиграть лишь один матч для выхода в третий раунд.
Во втором круге теннисист из Дании одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 7:5, 6:4.
В конце сентября Руне дошел до четвертьфинала на турнире в Токио. Но в его случае это сложно назвать успехом, поскольку в прошлом году он добрался до полуфинала на «пятисотнике» в японской столице.
На этот раз Руне выиграл у Хамада Меджедовича и Итана Куинна, после чего провел слабый матч против Дженсона Бруксби (3:6, 3:6).
Но такие поражения уже вряд ли кого-то удивляют. В этом сезоне, как и в предыдущем, Руне очень нестабилен.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.44, победу Руне букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: Хольгер ведет 4-0 в противостоянии с Юго. Несмотря на это, все равно есть сомнения в том, что датчанин снова обыграет французского теннисиста. Оптимальным вариантом будет ставка на количество сетов или геймов.
Весной Руне выиграл у Эмбера на харде в Индиан-Уэллс со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.