Американка Аманда Анисимова сыграет против чешки Линды Носковой в финале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 14:00 мск.

Носкова

Линда впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000.

В полуфинале чешская теннисистка одержала победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 1:6, 7:6.

В четвертьфинале Носкова остановила представительницу Великобритании Сонай Картал — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала она спокойно обыграла россиянку Анастасию Потапову — 6:2, 6:4.

В третьем раунде Линда встречалась с Циньвэнь Чжэн, которая не смогла завершить матч из-за травмы локтя. Китаянка снялась при счете 6:4: 3:6, 3:0 в пользу соперницы.

Еще в одном матче Носкова одержала уверенную победу над китаянкой Сиюй Ван — 6:3, 6:2.

Анисимова

Аманда тем временем третий раз в карьере сыграет в финале «тысячника».

В прошлом году американка дошла до финала в Торонто, а в начале текущего сезона стала чемпионкой в Дохе.

Анисимова начала текущий турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:3.

В третьем раунде ее соперницей была китаянка Шуай Чжан (7:6, 6:0), а в 1/8 финала Аманда одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (1:6, 6:2, 6:4).

В четвертьфинале у нее был тяжелейший матч против итальянки Жасмин Паолини — 6:7, 6:3, 6:4.

Зато в полуфинале Анисимова разгромила Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:2.

В текущем сезоне Анисимова выиграла 24 из 32-х матчей на харде. В начале сентября она дошла до финала на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 3.22, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: летом Аманда одержала победу над Линдой в четвертом круге Уимблдона со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Несмотря на всю непредсказуемость женского тенниса, считаем, что в предстоящем финале американка тоже обыграет чешскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 1.97.