прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.95

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 07:30 мск.

Оже-Альяссим

Феликс проведет первый матч после невероятно успешного выступления на Открытом чемпионате США.

Вопреки ожиданиям, на мэйджоре в Нью-Йорке Оже-Альяссим дошел до полуфинала.

Канадец спокойно прошел первые раунды, после чего обыграл Андрея Рублева, Сашу Зверева и Алекса Де Минора.

В 1/2 финала Оже-Альяссим проиграл Яннику Синнеру, но в целом он достойно провел матч против второй ракетки мира.

Оже-Альяссим пропустил недавние турниры. Вместо этого две недели назад он сыграл свадьбу с Ниной Гайби, с которой начал встречаться еще в 2019 году.

Табило

Алехандро в первом раунде одержал уверенную победу над американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:3.

С учетом квалификации чилиец провел на шанхайском «тысячнике» уже три матча.

В решающем отборочном матче Табило спокойно обыграл француза Арольда Майо.

Табило по итогам сентября вернулся в первую сотню рейтинга.

В прошлом месяце латиноамериканец стал победителем турнира в Чэнду. При этом в решающем матче он выиграл у Лоренцо Музетти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.57, победу Табило букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: у Феликса прекрасное настроение в связи с недавними событиями в его личной жизни, но при этом вполне может оказаться, что в данный момент он совершенно не сконцентрирован на теннисе. У канадца нередко бывают такие периоды. В общем, мы не уверены, что он подтвердит статус фаворита.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Оже-Альяссим — Табило позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.