Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Далибора Сврчины во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 12:00 мск.

Сврчина

В первом раунде соперником Далибора был Ибин У, который не смог завершить матч из-за травмы.

Чех выиграл первый сет со счетом 7:5, после чего китаец отказался от продолжения борьбы.

Сврчина попал в основную сетку через квалификацию, где его соперниками были итальянец Джулио Дзеппьери и японца Есукэ Ватануки.

Лучшим результатом Сврчины на уровне основного тура пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Ханчжоу.

К слову, это единственный случай, когда ему удалось пройти дальше второго раунда на турнире ATP.

Медведев

Даниил несколько дней назад не смог завершить матч против Лернера Тьена в полуфинале «пятисотника» в Пекине.

Медведев был в шаге от выхода в финал — во втором сете при счете 5:3 не подал на матч.

В решающей партии у россиянина начались судороги, из-за которых он с трудом передвигался по корту и в итоге снялся.

В предыдущих раундах Медведев выиграл у Кэмерона Норри, Алехандро Давидовича-Фокины и Саши Зверева, при этом не отдав ни сета.

Даниил выиграл три матча впервые с июня, когда он дошел до финала на «пятисотнике» в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сврчину в этом матче можно поставить за 4.25, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: многое будет зависеть от состояния российского теннисиста. Если Даниил успеет восстановиться, он, конечно, спокойно обыграет чеха. К слову, в августе Медведев победил Сврчину на «Мастерсе» в Торонто.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 20,5 за 2.08.