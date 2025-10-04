Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Далибора Сврчины во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 12:00 мск.
Сврчина
В первом раунде соперником Далибора был Ибин У, который не смог завершить матч из-за травмы.
Чех выиграл первый сет со счетом 7:5, после чего китаец отказался от продолжения борьбы.
Сврчина попал в основную сетку через квалификацию, где его соперниками были итальянец Джулио Дзеппьери и японца Есукэ Ватануки.
Лучшим результатом Сврчины на уровне основного тура пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Ханчжоу.
К слову, это единственный случай, когда ему удалось пройти дальше второго раунда на турнире ATP.
Медведев
Даниил несколько дней назад не смог завершить матч против Лернера Тьена в полуфинале «пятисотника» в Пекине.
Медведев был в шаге от выхода в финал — во втором сете при счете 5:3 не подал на матч.
В решающей партии у россиянина начались судороги, из-за которых он с трудом передвигался по корту и в итоге снялся.
В предыдущих раундах Медведев выиграл у Кэмерона Норри, Алехандро Давидовича-Фокины и Саши Зверева, при этом не отдав ни сета.
Даниил выиграл три матча впервые с июня, когда он дошел до финала на «пятисотнике» в Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сврчину в этом матче можно поставить за 4.25, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: многое будет зависеть от состояния российского теннисиста. Если Даниил успеет восстановиться, он, конечно, спокойно обыграет чеха. К слову, в августе Медведев победил Сврчину на «Мастерсе» в Торонто.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 20,5 за 2.08.