Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Есихитой Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 07:00 мск.

Андрей очень слабо провел недавние турниры в Китае, и это действительно стало неприятным сюрпризом на фоне его выступлений в Северной Америке.

Две недели назад российский теннисист проиграл французу Валантену Ройеру в стартовом матче на турнире в Ханчжоу.

На «пятисотнике» в Пекине Рублев уступил в первом круге итальянцу Флавио Коболли.

При этом в обоих случаях он проиграл 0-2 по сетам.

Интересно, что в этом году Рублев не выиграл ни одного матча сразу на девяти турнирах.

В 2023 году Рублев дошел на шанхайском «тысячнике» до финала, а в 2024-м проиграл во втором круге Якубу Меншику.

Есихито прошел раунд на уровне основного тура впервые с июля, когда он выиграл один матч в Вашингтоне.

В первом раунде текущего турнира японский теннисист разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:1, 6:2.

При этом с учетом квалификации Нисиока провел в Шанхае уже три матча.

В отборе он выиграл у Рио Ногучи и одержал победу над австралийцем Александром Вукичем.

Кроме того, Нисиока наконец-то прервал ужасную серию поражений. Перед этим он проиграл девять матчей подряд.

Также стоит обратить внимание, что после «пятисотника» Далласе, который состоялся еще в начале февраля, Есихито выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: многое будет зависеть от состояния японца, которому почти весь сезон что-то мешало демонстрировать свой лучший теннис. Но на этом турнире Нисиока пока играет весьма неплохо.

Также стоит добавить, что Рублев выиграл только три из пяти матчей против Нисиоки.

В общем, россиянин, скорее всего, выиграет, но матч, вероятно, будет непростым.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.09.