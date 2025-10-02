прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Француз Теренс Атман сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 07:30 мск.

Карабельи

Серия поражений аргентинского теннисиста составляет уже четыре матча.

Еще в начале августа он проиграл Бену Шелтону во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, после чего не прошел ни раунда на US Open, в Ханчжоу и Пекине.

В трех предыдущих матчах его соперниками были Томас Этчеверри, Ринки Хиджиката и Алехандро Давидович-Фокина.

Однако эти результаты не стали сюрпризом. Ранее в этом сезоне Карабельи дебютировал в топ-50 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте.

На харде его главным и единственным успехом пока остается неожиданный выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он попал в основную сетку как лаки-лузер.

Атман

Теренс в конце сентября провел четыре матча на «пятисотнике» в Пекине.

В китайской столице француз сначала прошел квалификацию, выиграв у Фацзина Суня и Ботика ван де Зандшульпа.

В первом круге Атман отдержал уверенную победу над Чжичжэнем Чжаном, а во втором проиграл Яннику Синнеру.

Однако тут важно уточнить, что Атману удалось взять сет в матче против второй ракетки мира — 6:4, 5:7, 6:0.

Несмотря на его тотальное доминирование в решающей партии, Синнер потом все равно похвалил Атмана, назвав его очень сложным соперником.

В агусте Атман уже играл против Синнера, тогда он уступил итальянцу в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Благодаря сенсационному успеху на американском «тысячнике» Теренс закрепился в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 4.45, победу Атмана букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: скорее всего, француз спокойно обыграет аргентинского грунтовика, который явно не получает удовольствия от тенниса на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Атмана с форой по геймам (-4,5) за 1.92.