прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.07

Немка Ева Лис сыграет против американки Маккартни Кесслер в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 08:30 мск.

Лис

Ева впервые в сезоне прошла три раунда на «тысячнике».

До сих пор ее лучшим результатом на этом уровне был выход в третий круг турнира в Монреале.

В первом раунде текущего турнира Лис разгромила 836-ю ракетку мира китаянку Руин Чжан — 6:1, 6:0.

Во втором круге она одержала победу над талантливой американкой Ивой Йович — 6:3, 4:6, 7:5.

Но главным сюрпризом стала победа Лис над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:3, 1:6, 6:4.

Кесслер

Маккартни тем временем второй раз в этом году вышла в 1/8 финала на «тысячнике».

В августе она добралась до этой стадии на турнире в Монреале.

Первой соперницей американки в Пекине стала 20-летняя китаянка Хань Ши — 6:2, 7:6.

Во втором раунде Кесслер одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:2, 6:4.

В третьем круге 26-летняя Кесслер играла против Барборы Крейчиковой, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Чешка снялась при счете 1:6, 7:5, 3:0 в пользу соперницы.

Кесслер в этом году выиграла 24 из 36 матчей на харде. В начале года она стала чемпионкой турнира в Хобарте и дошла до финала в Остине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче — и на Лис, и на Хон можно поставить за 1.91.

Прогноз: но здесь также важно отметить, что в прошлом году Ева обыграла американку на харде в Осаке, а в 2023-м — на US Open.

Рискнем предположить, что Лис снова остановит Кесслер. Недавняя победа над Рыбакиной свидетельствует о ее серьезном прогрессе.

Рекомендуемая ставка: победа Лис с форой по геймам (-1,5) за 2.07.