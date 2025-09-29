Анастасия Потапова не отдаст сопернице ни одного сета?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.80

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против турчанки Зейнеп Сонмез в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 06:00 мск.

Сонмез

Зейнеп Сонмез во втором круге китайского розыгрыша одержала тяжелую победу над датчанкой Кларой Таусон (6:4, 2:6, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 2 минуты.

По ходу матча Сонмез не вполнила эйсов, но реализовала пять брейк-пойнтов из семи, допустив при этом одну двойную ошибку.

Ранее турецкая теннисистка обыграла хозяйку пекинского корта Сичжу Вэй (6:2, 6:0).

Прогнозы на теннис

Зейнеп Сонмез в женской теннисной ассоциации занимает 82 место.

Потапова

Анастасия Потапова на турнире в Пекине не проиграла ни одного сета, так во втором круге «тысячника» россиянка переиграла канадку Викторию Мбоко (7:6, 7:5). На корте теннисистки провели 2 часа 7 минут.

Потапова выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

В первом круге соревнований Анастасия Потапова в двух сетах выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:3, 6:4).

Анастасия Потапова занимает 59 место в женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Анастасию Потапову в этом матче можно поставить за 1.55, победу Зейнеп Сонмез букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Теннисистки ранее на кортах не встречались, однако к предстоящему поединку российская теннисистка подходит в роли фаворита. В отличии от турецкой теннисистки Анастасия Потапова своим конкуренткам ещё не проиграла ни одного сета.

1.80 Ф2 (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Сонмез — Потапова принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.80.