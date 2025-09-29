Россиянка Анастасия Потапова сыграет против турчанки Зейнеп Сонмез в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 06:00 мск.
Сонмез
Зейнеп Сонмез во втором круге китайского розыгрыша одержала тяжелую победу над датчанкой Кларой Таусон (6:4, 2:6, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 2 минуты.
По ходу матча Сонмез не вполнила эйсов, но реализовала пять брейк-пойнтов из семи, допустив при этом одну двойную ошибку.
Ранее турецкая теннисистка обыграла хозяйку пекинского корта Сичжу Вэй (6:2, 6:0).
Зейнеп Сонмез в женской теннисной ассоциации занимает 82 место.
Потапова
Анастасия Потапова на турнире в Пекине не проиграла ни одного сета, так во втором круге «тысячника» россиянка переиграла канадку Викторию Мбоко (7:6, 7:5). На корте теннисистки провели 2 часа 7 минут.
Потапова выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.
В первом круге соревнований Анастасия Потапова в двух сетах выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:3, 6:4).
Анастасия Потапова занимает 59 место в женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Анастасию Потапову в этом матче можно поставить за 1.55, победу Зейнеп Сонмез букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: Теннисистки ранее на кортах не встречались, однако к предстоящему поединку российская теннисистка подходит в роли фаворита. В отличии от турецкой теннисистки Анастасия Потапова своим конкуренткам ещё не проиграла ни одного сета.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.80.