прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.12

Беларуска Александра Саснович сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 06:00 мск.

Саснович

Во втором круге пекинского турнира Александра Саснович одержала сенсационную победу, выбив из розыгрыша сильную японскую теннисистку Наоми Осаку (1:6, 6:4, 6:2).

В первом раунде WTA-1000 Пекин беларуска добилась успеха в поединке против индонезийки Джанис Тьен (6:7, 7:5, 6:1).

Путь в основную сетку Сасанович начинала через квалификацию. В отборочных играх теннисистка из Беларуси переиграла россиянку Татьяну Прозорову (6:4, 6:1) и американку

Варвару Лепченко (6:4, 6:1).

Александра Саснович в женской теннисной ассоциации занимает 130 место.

Костюк

На турнире в Пекине Марта Костюк стартовала со второго круга, на этой стадии украинка в двух сетах разгромила немецкую соперницу Эллу Зайдель, отдав ей всего два гейма (6:1, 6:1).

На корте теннисистки провели 59 минут. За час игры Марта Костюк выполнила четыре эйса, ошибок на собственной подаче спортсменка не допустила и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На US Open Костюк дошла до четвертого круга, где уступила чешке Каролине Муховой (3:6, 7:6, 3:6).

Марта Костюк занимает 28 место в женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Марту Костюк в этом матче можно поставить за 1.21, победу Александры Саснович букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Марта Костюк и Александра Саснович встречались между собой в 2022-году в Гвадалахаре, в той встрече украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. История вполне может повториться, так как Костюк сейчас находится на подъеме, теннисистка входит в топ-30 спортсменок планеты.

2.12 Ф2 (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Саснович — Костюк принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.12.