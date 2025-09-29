прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.96

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против чеха Якуба Меншика в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 08:00 мск.

Де Минор

У Алекса в предыдущем раунде была тяжелейшая встреча с Артуром Риндеркнешем.

Австралиец вырвал победу только на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6.

В первом раунде Де Минор, как и ожидалось, спокойно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:0.

Де Минор провел в этом году уже 64 матча, и на этом отрезке у него 47 побед и 17 поражений.

Прогнозы на теннис

По итогам Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала, Алекс снова закрепился в топ-10. В Пекин он приехал в статусе восьмой ракетки мира.

Меншик

Якуб во втором круге одержал победу над французом Артуром Казо — 6:3, 2:6, 6:4.

В первом раунде чешский теннисист одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 7:5, 6:4.

Меншик впервые после Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга, выиграл два матча подряд.

Вопреки ожиданиям, 19-летний теннисист провалил североамериканскую серию турниров на харде.

Меншик по-прежнему входит в топ-20 благодаря успешным выступлениям на весенних турнирах.

В конце марта Якуб стал победителем «Мастерса» в Майами, в финале которого выиграл у Новака Джоковича.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.42, победу Меншика букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: буквально неделю назад Алекс спокойно обыграл Якуба на Кубке Лейвера — 6:3, 6:4. Кроме того, в начале года Де Минор победил Меншика в Роттердаме — 6:4, 6:4. Несмотря на это, считаем, что предстоящий матч будет не таким простым для австралийского теннисиста.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Де Минор — Меншик принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.