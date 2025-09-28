прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.83

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Марии Боузковой в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 08:30 мск.

Кудерметова

Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь (7:5, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 34 минуты.

По ходу поединка российская теннисистка восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Нашей теннисистке удалось прервать трихематчевую серию из поражений, в которую вошли игры на кортах Гвадалахары, US Open и Цинциннати.

Вероника Кудерметова занимает 30 место в женской теннисной ассоциации.

Боузкова

Мария Боузкова прошла два раунда на турнире в Пекине. В первом круге чешская теннисистка оказалась сильнее немецкой спортсменки Татьяны Марии (6:2, 6:4).

Во втором круге Боузкова нанесла поражение полячке Магде Линетт (7:5, 7:5). На корте

девушки провели 2 часа 6 минут.

По ходу поединка Мария Боузкова эйсов не выполнила, но реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, при четырех двойных ошибках.

В мировом рейтинге Мария Боузкова занимает 52 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.83, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки обменялись победами на кортах Ролан Гаррос и Ухани. В предстоящей игре Боузкова может воспользоваться тем, что Вероника Кудерметова в последнее время редко побеждаем. Наш прогноз — победа Марии Боузковой.

Рекомендуемая ставка: Победа Боузковой с коэффициентом 1.83.