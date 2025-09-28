прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.02

Американцы Тейлор Фриц и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск.

Корда

Себастьян в предыдущем раунде спокойно обыграл японца Сэ Симабукуро — 6:1, 6:4.

В первом раунде у него был тяжелейший матч против Маркоса Гирона.

Корда с трудом дожал соотечественника на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:3, 7:6.

На прошлой неделе Корда не смог пройти второй круг на турнире в китайском Ханчжоу, проиграв Ибину У.

Корда вернулся в тур в середине августа после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить два с половиной месяца.

С тех пор его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме.

Фриц

Тейлору тоже пришлось конкретно понервничать в первом круге, где его соперником был Габриэл Диалло.

Вопреки ожиданиям, американскому теннисисту в этой игре понадобился даже решающий тай-брейк — 4:6, 6:3, 7:6.

Во втором раунде Фриц одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:5, 7:6.

На прошлой неделе Тейлор уверенно обыграл Карлоса Алькараса и Сашу Зверева на Кубке Лейвера.

В текущем сезоне Фриц выиграл 30 из 40 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 3.00, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: Тейлор выиграл два из трех матчей против Себастьяна. Но их предыдущая встреча, которая состоялась летом 2024-го в Монреале, завершилась победой Корды со счетом 6:4, 7:6. В предстоящем матче Фрицу тоже будет тяжело подтвердить статус фаворита. Когда Себастьян в порядке, он способен конкурировать почти с любым соперником.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.