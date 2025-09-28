прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.06

Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:30 мск.

Бруксби

Дженсон на этой неделе пока не отдал ни одного сета.

В предыдущем раунде американский теннисист спокойно обыграл итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:1.

В первом круге Бруксби одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:6, 6:3.

Бруксби четвертый раз в этом году прошел не менее двух раундов.

Весной он стал победителем грунтового турнира в Хьюстоне, а летом дошел до финала на траве в Истборне.

Руне

Хольгер тем временем тоже уверенно преодолел предыдущие раунды.

В первом круге датчанин одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем — 7:6, 6:1.

Во втором раунде его соперником был американец Итан Куинн — 6:4, 6:2.

Лучшим результатом Руне на харде в этом году пока остается выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В августе он выиграл два матча в Торонто и дошел до 1/4 финала на «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 2.79, победу Руне букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: американец точно способен создать интригу, но остановить датчанина он, скорее всего, не сможет. Но также важно понимать, что многое будет зависеть от состояния Руне, которого очень часто беспокоят различные повреждения.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.