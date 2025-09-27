прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.93

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Луи Бойссон из Франции во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 07:30 мск.

Самсонова

Людмила Самсонова на турнире в Пекине стартует со второго круга. Перед стартом китайского «тысячника» россиянка уступила австралийке Присцилле Хон в рамках Открытого чемпионата США (6:4, 3:6, 2:6).

На корте теннисистки провели 2 часа 6 минут, за это время Людмила Самсонова 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта.

На соревнованиях в Кливленде россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила румынке Соране Кырсте (4:6, 1:6).

Прогнозы на теннис

Людмила Самсонова занимает 21 место в женской теннисной ассоциации.

Бойссон

Луи Бойссон с трудом преодолела первый круг пекинского «тысячника», выиграв у венгерки Далмы Галфи (7:6, 5:7, 6:2). Встреча длилась 3 часа 26 минут.

Французская теннисистка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

В последних пяти встречах Бойссон одержала две победы и потерпела три поражения, включая матчи в Сеуле, Кливленде и US Open.

Луи Бойссон занимает в женской теннисной ассоциации 41 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Людмилу Самсонову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Луи Бойссон букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: Людмила Самсонова на голову сильнее своей соперницы, россиянка не должна встретить сопротивление со стороны соперницы. Во-первых, российская теннисистка находится выше в рейтинге, во-вторых, Самсонова входит в число главных претенденток на победу в пекинском тысячнике.

1.93 Ф1 (-3.5) Ставка на матч #1

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 1.93.