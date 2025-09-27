У Синнера будут проблемы в матче против Атмана?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.24

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Теренса Атмана во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 10:00 мск.

Синнер

Янник начал турнир с уверенной победы над хорватом Марином Чиличем — 6:2, 6:2.

Это был его первый матч после болезненного поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open.

В текущем сезоне итальянский теннисист провел 43 матча.

На этом отрезке у Синнера 38 побед и пять поражений.

Ранее в этом году Синнер не смог пройти дальше второго круга только на травяном турнире в Галле, на котором он уступил Александру Бублику.

Прогнозы на теннис

После этого Янник выиграл Уимблдон, дошел до финала на «Мастерсе» в Цинциннати и остановился в шаге от титула в Нью-Йорке.

В прошлом году Синнер дошел в Пекине до финала, а в 2023-м стал победителем местного турнира.

Атман

Теренс в первом раунде одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:2.

С учетом квалификации француз провел в китайской столице уже три матча.

В отборе Атман выиграл у китайца Фацзина Суня и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, при этом не отдав ни сета.

На прошлой неделе Теренс проиграл хорвату Дино Прижмичу на старте турнира в китайском Ханчжоу. Это был его первый матч после «Мастерса» в Цинциннати, на котором он дошел до полуфинала.

На американском «тысячнике» Атман выиграл у Есихито Нисиоки, Флавио Коболли, Жоао Фонсеки, Тейлора Фрица и Хольгера Руне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно обыграет француза. Победу Атмана букмекеры предлагают за 11.75.

Прогноз: интрига действительно отсутствует, но при этом нельзя не отметить, что в середине августа Яннику пришлось слега поднапрячься в матче против Теренса в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати — 7:6, 6:2. Француз тогда был на кураже, а сейчас он вряд ли возьмет больше трех-четырех геймов.

2.24 Победа Синнера с форой по геймам (-6,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,0) за 2.24.