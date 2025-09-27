прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Француз Александр Мюллер сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск.

Марожан

Фабиан в первом круге одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 7:6, 6:3.

После Ролан Гаррос, на котором он проиграл во втором круге Карлосу Алькарасу, лучшим результатом венгра пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Торонто.

На этой неделе Марожан прервал серию из трех поражений.

Ранее он уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, французу Юго Бланше на старте US Open и австрийцу Юрий Родионову в рамках Кубка Дэвиса.

Вторую половину сезона Марожан проводит пока значительно хуже, чем первую.

Мюллер

Александр тем временем преподнес одну из главных сенсаций первого круга.

Французский теннисист одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 4:6, 7:6, 6:4.

Это действительно стало большим сюрпризом на фоне его недавних результатов.

Дело в том, что после Ролан Гарррос, на котором он уступил в первом круге Якубу Меншику, Мюллер до сих пор выиграл лишь четыре матча.

Александр по-прежнему находится в топ-40 во многом благодаря двум результатам — в январе он выиграл турнир в Гонконге, а в феврале дошел до финала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.61, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: если и ставить на этот матч, то точно не на исход, учитывая результаты француза и венгра. Оба все-таки чересчур часто проигрывают после первого раунда.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.