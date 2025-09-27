прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.00

Елена Рыбакина из Казахстана сыграет против американки Кэти Макналли во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 26 сентября, начало — в 07:00 мск.

Рыбакина

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина только вступают в борьбу за титул «тысячника» в Пекине. Во втором раунде казашке будет противостоять 90-я ракетка мира Кэти Макналли.

До старта в китайском розыгрыше Елена Рыбакина выступила на соревнованиях нью-йоркского мэйджора. На US Open теннисистка из Казахстана дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Маркете Вондроусовой (4:6, 7:5, 2:6).

В поединке турнира Большого шлема Рыбакина пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 10 место.

Макналли

Кэти Макналли в первом круге пекинского розыгрыша одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд, отдав сопернице 6 геймов (6:4, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 47 минут.

Теннисистка из США допустила лишь одну ошибку на собственной ошибке и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В последних пяти матчах Кэти Макналли одержал три победы, включая турнир в Сеуле.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Кэти Макналли занимает 90 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.20, победу Макналли букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: Елена Рыбакина успешно выступает на азиатских турнирах, казашка проходит в основном до финала таких турниров, наш выбор — проход первой ракетки Казахстана в третий круг пекинского «тысячника».

2.00 Ф1 (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.00.