Гауфф не оступится на ранней стадии в Пекине?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.15

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против американки Коко Гауфф во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 26 сентября, начало — в 05:00 мск.

Рахимова

Камилла Рахимова

с победы стартовала на турнире в Пекине. В первом круге соревнований россиянка переиграла итальянку Лючию Бронцетти (6:4, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 21 минуту.

По ходу поединка Рахимова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

На последнем турнире в Гвадалахаре Рахимова в двух сетах уступила колумбийке Марии Осорио Серрано (5:7, 5:7).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 89 место.

Гауфф

На Открытом чемпионате США Коко Гауфф смогла добраться до четвёртого круга, выиграв у полячки Магдалены Френх (6:3, 6:1), хорватки Донны Векич (7:6, 6:2) и австралийки Айлы Томлянович (6:4, 6:7, 7:5).

Коко Гауфф не смогла пробиться в четвертьфинал нью-йоркского мэйджора, проиграв японке Наоми Осаке (3:6, 2:6).

В игре с японской теннисисткой Гауфф три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Коко Гауфф занимает 3 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.10, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 7.00.

Прогноз: Ранее теннисистки между собой не встречались, Коко Гауфф, конечно, явный фаворит пары, ожидаем от третьей ракетки мира уверенной победы на классе.

2.15 Ф2 (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.15.