Китаянка Юэ Юань сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 25 сентября, начало — в 06:00 мск.
Юань
Китайская теннисистка проиграла в четырёх матчах подряд. К примеру, на Открытом чемпионате США Юэ Юань не смогла преодолеть барьер в лице россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 4:6, 4:6).
На корте спортсменки провели 2 часа 25 минут. Юань два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Юэ Юань также провела матчи со знаком минус на турнирах в Кливленде и Цинциннати, проиграв британке Бултер и румынке Кырстя соответственно.
Юэ Юань занимает 110 место в рейтинге WTA.
Путинцева
Юлия Путинцева в последнее время крайне редко побеждает, одна из побед была одержана на US Open. Теннисистка из Казахстана нанесла поражение итальянке Элизабетте Кочаретто (6:4, 7:6).
На нью-йоркском мэйджоре Юлия Путинцева провела всего две игры, во втором круге казашка проиграла россиянке Анне Калинской (1:6, 5:7).
В последних десяти матчах Путинцева смогла одержать лишь две победы, в остальных поединках уступила восемь раз.
В рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 63 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Юань в этом матче можно поставить за 1.76, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались два раза, обменявшись победами. Сейчас Юлия Путинцева испытывает проблемы с реализацией моментов, уступая конкуренткам практически в каждом матче. На наш взгляд, в следующий круг пройдёт теннисистка из Китая.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.93.