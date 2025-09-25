Кто отправится на рандеву со Свентек?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.93

Китаянка Юэ Юань сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 25 сентября, начало — в 06:00 мск.

Юань

Китайская теннисистка проиграла в четырёх матчах подряд. К примеру, на Открытом чемпионате США Юэ Юань не смогла преодолеть барьер в лице россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 4:6, 4:6).

На корте спортсменки провели 2 часа 25 минут. Юань два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Юэ Юань также провела матчи со знаком минус на турнирах в Кливленде и Цинциннати, проиграв британке Бултер и румынке Кырстя соответственно.

Прогнозы на теннис

Юэ Юань занимает 110 место в рейтинге WTA.

Путинцева

Юлия Путинцева в последнее время крайне редко побеждает, одна из побед была одержана на US Open. Теннисистка из Казахстана нанесла поражение итальянке Элизабетте Кочаретто (6:4, 7:6).

На нью-йоркском мэйджоре Юлия Путинцева провела всего две игры, во втором круге казашка проиграла россиянке Анне Калинской (1:6, 5:7).

В последних десяти матчах Путинцева смогла одержать лишь две победы, в остальных поединках уступила восемь раз.

В рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 63 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Юань в этом матче можно поставить за 1.76, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались два раза, обменявшись победами. Сейчас Юлия Путинцева испытывает проблемы с реализацией моментов, уступая конкуренткам практически в каждом матче. На наш взгляд, в следующий круг пройдёт теннисистка из Китая.

1.93 Ф1 (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.93.