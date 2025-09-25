прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.32

Француз Теренс Атман сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 09:30 мск.

Атман

Теренс пробился в основную сетку пекинского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе француз выиграл у китайца Фацзина Суня и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, при этом не отдав ни сета.

На прошлой неделе Атман проиграл хорвату Дино Прижмичу на старте турнира в китайском Ханчжоу.

Это был его первый матч после «Мастерса» в Цинциннати, на котором он дошел до полуфинала.

На американском «тысячнике» Атман выиграл у Есихито Нисиоки, Флавио Коболли, Жоао Фонсеки, Тейлора Фрица и Хольгера Руне, после чего уступил Яннику Синнеру.

Благодаря супер успешному выступлению в Цинциннати 23-летний Атман закрепился в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 68-й ракетки мира.

Чжан

Китайский теннисист пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.

Именно это стало главной причиной его падения в четвертую сотню рейтинга.

Чжан вернулся в тур на прошлой неделе на домашнем турнире в Ханчжоу.

Вопреки ожиданиям, ему удалось пройти один раунд: после волевой победы над Бу Юньчаокэтэ бывшая 31-я ракетка мира проиграл Далибору Сврчине.

До травмы Чжан провел в этом сезоне 13 матчей, в которых одержал лишь четыре победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.53, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: у китайского теннисиста будет серьезная поддержка трибун, но даже в такой атмосфере он, скорее всего, не сможет обыграть француза.

2.32 Победа Атмана в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Атмана в двух сетах за 2.32.