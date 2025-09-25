Француз Теренс Атман сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 09:30 мск.
Атман
Теренс пробился в основную сетку пекинского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе француз выиграл у китайца Фацзина Суня и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, при этом не отдав ни сета.
На прошлой неделе Атман проиграл хорвату Дино Прижмичу на старте турнира в китайском Ханчжоу.
Это был его первый матч после «Мастерса» в Цинциннати, на котором он дошел до полуфинала.
На американском «тысячнике» Атман выиграл у Есихито Нисиоки, Флавио Коболли, Жоао Фонсеки, Тейлора Фрица и Хольгера Руне, после чего уступил Яннику Синнеру.
Благодаря супер успешному выступлению в Цинциннати 23-летний Атман закрепился в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 68-й ракетки мира.
Чжан
Китайский теннисист пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.
Именно это стало главной причиной его падения в четвертую сотню рейтинга.
Чжан вернулся в тур на прошлой неделе на домашнем турнире в Ханчжоу.
Вопреки ожиданиям, ему удалось пройти один раунд: после волевой победы над Бу Юньчаокэтэ бывшая 31-я ракетка мира проиграл Далибору Сврчине.
До травмы Чжан провел в этом сезоне 13 матчей, в которых одержал лишь четыре победы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.53, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.50.
Прогноз: у китайского теннисиста будет серьезная поддержка трибун, но даже в такой атмосфере он, скорее всего, не сможет обыграть француза.
Рекомендуемая ставка: победа Атмана в двух сетах за 2.32.