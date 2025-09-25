Сможет ли Рублев пройти первый круг в Пекине?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 4.33

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Рублев

Андрей ранее в этом месяце уже успел провести один матч в Китае.

На прошлой неделе российский теннисист проиграл французу Валантену Руайе (4:6, 6:7) на старте турнира в Ханчжоу.

Однако этот результат сложно назвать сенсацией. В текущем сезоне Рублев неоднократно проигрывал соперникам, которые находятся за пределами топ-50.

Но сейчас также стоит обратить внимание на его выступления в Северной Америке.

В августе Рублев дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а также выиграл три матча на US Open.

Коболли

Флавио тем временем тоже провел пока лишь один матч после Открытого чемпионата США.

На прошлой неделе итальянский теннисист проиграл бразильцу Жоао Фонсеке (4:6, 3:6) на выставочном турнире Кубок Лейвера.

На US Open Коболли выиграл у Франческо Пассаро и Дженсона Бруксби, после чего не смог завершить матч против Лоренцо Музетти.

У Коболли пока отрицательный баланс на харде — 11 побед и 14 поражений.

При этом Флавио выиграл два грунтовых турнира (в Бухаресте и Гамбурге) и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне, благодаря чему дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.49, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: весной Андрей без шансов уступил итальянцу в финале «пятисотника» в Гамбурге — 2:6, 4:6. Несмотря на то, что на харде у Коболли до сих пор были не такие хорошие результаты, как на остальных покрытиях, считаем, что он снова обыграет российского теннисиста.

4.33 Победа Коболли в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 4.33.