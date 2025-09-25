Сможет ли Медведев выиграть у Норри?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 3.38

Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Медведев

Даниил на прошлой неделе провел первые матчи после неудачного выступления на US Open.

На мэйджоре в Нью-Йорке российский теннисист проиграл французу Бенжамену Бонзи, которому он ранее уступил и на старте Уимблдона.

После почти месячного перерыва Медведев поехал на турнир в китайском Ханчжоу.

Медведев уверенно обыграл американца Нишеша Басаваредди, но уже в следующем матче уступил 196-й ракетке мира Ибину У.

В прошлом году Даниил дошел на «пятисотнике» в Пекине до полуфинала, а в 2023-м — до финала.

Норри

Кэмерон тем временем стал одним из главных неудачников недавнего турнира в Чэнду.

Британский теннисист проиграл в первом круге 305-й ракетке мира китайцу И Чжоу.

В середине сентября Норри выиграл два матча в Кубке Дэвиса, но на эти результаты точно нет смысла обращать внимание, поскольку там его соперниками были представители пятой сотни рейтинга.

У Норри пока отрицательный баланс на харде в этом году — 11 побед и 14 поражений.

Но при этом стоит обратить внимание, что Кэм выиграл по два матча в Делрей-Бич, Гонконге, Индиан-Уэллс, Вашингтоне и на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Норри букмекеры предлагают за 3.38.

Прогноз: Даниил выиграл четыре из пяти матчей против британца. Но их предыдущая встреча, которая состоялась в конце мая на Ролан Гаррос, завершилась победой Норри. Очевидно, что Медведеву сейчас невероятно тяжело в психологическом плане, и соперник, скорее всего, воспользуется этим.

3.38 Победа Норри Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Норри за 3.38.