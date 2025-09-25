прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.16

Итальянец Янник Синнер сыграет против хорвата Марина Чилича в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 14:00 мск.

Синнер

Янник проведет первый матч после болезненного поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open.

В течение месяце итальянский теннисист усиленно готовился к азиатской серии.

На «пятисотнике» в Пекине Синнеру предстоит защищать прошлогодний финал. Тогда он проиграл в решающем матче Алькарасу, который на этот раз отправился в Токио.

Кроме того, осенью 2024-го Синнер выиграл «Мастерс» в Шанхае и Итоговый турнир ATP.

Прогнозы на теннис

Впереди не только борьба за титулы, но и за статус первой ракетки мира. После мэйджора в Нью-Йорке Янник опустился в рейтинг на второе место.

Чилич

Марин на прошлой неделе не смог защитить титул в китайском Ханчжоу.

На этот раз хорватский теннисист проиграл в первом круге американцу Нишешу Басаваредди.

Чилич потерял больше 200 очков и опустился в конец первой сотни рейтингу — это неделю он проводит в статусе 97-й ракетки мира.

При этом серия поражений Чилича составляет уже пять матчей.

В конце августа Марин проиграл Александру Бублику в первом круге US Open, а в сентябре уступил французам Артуру Риндеркнешу и Корантену Муте в Кубке Дэвиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер начнет турнир с разгромной победы. На Чилича можно поставить за 16.00.

Прогноз: к сожалению, здесь действительно нет ни малейшей интриги. Единственный вопрос заключается в том, сможет ли Чилич взять хотя бы три-четыре гейма.

2.16 Победа Синнера с форой по геймам (-7,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-7,0) за 2.16.