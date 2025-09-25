Итальянец Янник Синнер сыграет против хорвата Марина Чилича в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 14:00 мск.
Синнер
Янник проведет первый матч после болезненного поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open.
В течение месяце итальянский теннисист усиленно готовился к азиатской серии.
На «пятисотнике» в Пекине Синнеру предстоит защищать прошлогодний финал. Тогда он проиграл в решающем матче Алькарасу, который на этот раз отправился в Токио.
Кроме того, осенью 2024-го Синнер выиграл «Мастерс» в Шанхае и Итоговый турнир ATP.
Впереди не только борьба за титулы, но и за статус первой ракетки мира. После мэйджора в Нью-Йорке Янник опустился в рейтинг на второе место.
Чилич
Марин на прошлой неделе не смог защитить титул в китайском Ханчжоу.
На этот раз хорватский теннисист проиграл в первом круге американцу Нишешу Басаваредди.
Чилич потерял больше 200 очков и опустился в конец первой сотни рейтингу — это неделю он проводит в статусе 97-й ракетки мира.
При этом серия поражений Чилича составляет уже пять матчей.
В конце августа Марин проиграл Александру Бублику в первом круге US Open, а в сентябре уступил французам Артуру Риндеркнешу и Корантену Муте в Кубке Дэвиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер начнет турнир с разгромной победы. На Чилича можно поставить за 16.00.
Прогноз: к сожалению, здесь действительно нет ни малейшей интриги. Единственный вопрос заключается в том, сможет ли Чилич взять хотя бы три-четыре гейма.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-7,0) за 2.16.