прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Француз Бенжамен Бонзи сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 08:00 мск.

Бонзи

Бенжамен по итогам летней части сезона снова вернулся в топ-50.

Эту неделю французский теннисист проводит в статусе 47-й ракетки мира.

На этом отрезке лучшим результатом Бонзи стал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати.

На американском «тысячнике» он выиграл у Маттео Арнальди, Лоренцо Музетти и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

На Открытом чемпионате США Бонзи тоже выступил весьма достойно, дойдя до третьего раунда.

В Нью-Йорке, прежде чем проиграть Артуру Риндеркнешу, он остановил Даниила Медведева и Маркоса Гирона.

Марожан

Венгерский теннисист, в отличие от француза, слабо выступил на US Open.

В Нью-Йорке Марожан не смог пройти даже первый круг, сенсационно проиграв французу Юго Бланше.

В первом матче после американского мэйджора Фабиан уступил австрийцу Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвиса.

После Ролан Гаррос, на котором он проиграл во втором круге Карлосу Алькарасу, лучшим результатом Марожана пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Торонто.

У Марожана нет какие-то серьезных достижений в этом году, но также стоит обратить внимание, что он проиграл в стартовом матче только на пяти турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 2.34, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: несмотря на то, что у француза в последнее время результаты были заметно лучше, чем у венгра, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Кроме того, пару месяцев назад Марожан обыграл Бонзи в Вашингтоне со счетом 7:5, 6:1.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.