прогноз на турнир в Барселоне, ставка за 2.06

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Музетти с коэффициентом для ставки за 2.06.

Фис

Артур выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире подряд и пятый раз в сезоне.

В первом раунде каталонского «пятисотника» у француза был тяжелейший матч против Теренса Атмана — 4:6, 6:4, 7:6.

В третьем сете Фис сначала сделал обратный брейк при счете 3:4, а потом не позволил сопернику реализовать два матчбола на тай-брейке.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Зато во втором круге Фис одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:3.

Фис проводит первый турнир на грунте в этом году.

Артур начал сезон только в феврале, но за два месяца успел сыграть на харде 14 матчей. Более того, 21-летний теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Фис пропустил большую часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы спины.

Музетти

Лоренцо не проиграл ни одного сета в предыдущих раундах.

В первом круге итальянец одержал победу над испанцем Мартином Ландалусе — 7:5, 6:2.

Во втором матче Музетти обыграл француза Корантена Муте — 6:3, 6:4.

В начале апреля Музетти проиграл монегаску Валантену Вашеро в стартовом матче на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Перед этим Лоренцо пропустил несколько месяцев из-за травмы бедра, полученной в матче против Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов приблизительно равные шансы на победу — на Фиса можно поставить за 1.94, а на Музетти за 1.86.

Прогноз: два года назад Музетти обыграл Фиса на грунте в Монте-Карло, но в 2025-м француз взял реванш, победив итальянца на харде в Индиан-Уэллс.

При этом прошлогодняя встреча получилась затяжной — в том матче они провела больше 30 геймов. Скорее всего, предстоящий матч пройдет по приблизительно такому же сценарию.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Фис — Музетти принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.