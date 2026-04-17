Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Лейлы Фернандес в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Фернандес с коэффициентом для ставки за 2.13.

Елена входит в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.

Во втором круге Рыбакина одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер — 6:3, 6:4.

В прошлом году Рыбакина не играла в Штутгарте, тогда как в 2024-м она стала чемпионкой местного «пятисотника». Ее текущая победная серия на этом турнире составляет пять матчей.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этой недели Елена ни разу в текущем сезоне не играла на грунте.

В прошлом месяце Рыбакина дошла до финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами. На обоих турнирах она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

В этом году Рыбакина провела уже 27 матчей. На этом отрезке у действующей чемпионки Australian Open 22 победы и пять поражений.

Лейла впервые в сезоне выиграла два матча подряд.

В первом круге текущего турнира канадская теннисистка одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:1, 6:4.

Во втором раунде Фернандес совершила камбэк в матче против Зейнеп Сонмез — 6:7, 6:1, 7:6.

В решающем сете Фернандес отыгралась со счета 1:5. При этом при 5:5 она еще раз отдала свою подачу, но снова смогла сделать обратный брейк.

У Лейлы пока отрицательный баланс в этом году — шесть побед и девять поражений.

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Рыбакиной не будет проблем в предстоящем матче. На победу Фернандес можно поставить за 7.20.

Прогноз: ранее Елена выиграла только два из четырех матчей против Лейлы. В прошлом сезоне она сначала уступила канадской теннисистке на харде в Вашингтоне, а потом обыграла финалистку US Open-2021 на турнире в Токио.

Вероятно, в предстоящем матче Рыбакина уверенно подтвердит статус фаворитки. Фернандес как-то уж чересчур неубедительно играет в этом году.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.13.