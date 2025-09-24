Крейчиковой не составит труда пройти в следующий круг?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.98

Чешка Барбора Крейчикова сыграет против россиянки Анны Блинковой в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 24 сентября, начало — в 09:00 мск.

Крейчикова

Барбора Крейчикова на Открытом чемпионате США сыграла успешно, пробившись в четвертьфинал мэйджора. В полуфинал теннисистку из Чехии не пустила американка Джессика Пегула (3:6, 3:6).

На US Open Крейчикова смогла обыграть Тейлор Таунсенд из США (1:6, 7:6, 6:3), Эмму Наварро из США (4:6, 6:4, 6:4), Моюку Учижиму из Японии (6:4, 6:2) и Викторию Мбоко из Канады (6:3, 6:2).

На завершившемся недавно турнире в Сеуле Барбора Крейчикова дошла до четвертьфинала, обыграв британку Эмму Радукану из Великобритании (4:6, 7:6, 6:1) и россиянку Татьяну Прозорову (6:1, 6:2). В полуфинал чешскую теннисистку не пустила вторая ракетка мира Ига

Свентек из Польши (0:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Барбора Крейчикова занимает 34 место.

Блинкова

Анна Блинкова в последних пяти матчах смогла выиграть лишь у украинки Юлии Стародубцевой в рамках Открытого чемпионата США (6:3, 6:1).

Во втором круге US Open россиянка оступилась, проиграв Джессике Пегуле из США (1:6, 3:6).

Перед стартом на «тысячнике» в Пекине Анна Блинкова потерпела фиаско на турнире в Сеуле.

На южнокорейском корте теннисистка из России проиграла 196-й ракетке мира Киоке Окамуре (3:6, 7:5, 3:6).

В рейтинге WTA Анна Блинкова занимает 71 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.21, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Барбора Крейчикова и Анна Блинкова трижды играли между собой и во всех поединках победу праздновала теннисистка из Чехии. Мы уверенны в новой виктории Крейчиковой в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.98.