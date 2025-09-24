Чешка Барбора Крейчикова сыграет против россиянки Анны Блинковой в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 24 сентября, начало — в 09:00 мск.15 000 ₽Фрибет для новых игроков без депозитаЗабрать бонусАкция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru
Крейчикова
Барбора Крейчикова на Открытом чемпионате США сыграла успешно, пробившись в четвертьфинал мэйджора. В полуфинал теннисистку из Чехии не пустила американка Джессика Пегула (3:6, 3:6).
На US Open Крейчикова смогла обыграть Тейлор Таунсенд из США (1:6, 7:6, 6:3), Эмму Наварро из США (4:6, 6:4, 6:4), Моюку Учижиму из Японии (6:4, 6:2) и Викторию Мбоко из Канады (6:3, 6:2).
На завершившемся недавно турнире в Сеуле Барбора Крейчикова дошла до четвертьфинала, обыграв британку Эмму Радукану из Великобритании (4:6, 7:6, 6:1) и россиянку Татьяну Прозорову (6:1, 6:2). В полуфинал чешскую теннисистку не пустила вторая ракетка мира Ига
Свентек из Польши (0:6, 3:6).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Барбора Крейчикова занимает 34 место.
Блинкова
Анна Блинкова в последних пяти матчах смогла выиграть лишь у украинки Юлии Стародубцевой в рамках Открытого чемпионата США (6:3, 6:1).
Во втором круге US Open россиянка оступилась, проиграв Джессике Пегуле из США (1:6, 3:6).
Перед стартом на «тысячнике» в Пекине Анна Блинкова потерпела фиаско на турнире в Сеуле.
На южнокорейском корте теннисистка из России проиграла 196-й ракетке мира Киоке Окамуре (3:6, 7:5, 3:6).
В рейтинге WTA Анна Блинкова занимает 71 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.21, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: Барбора Крейчикова и Анна Блинкова трижды играли между собой и во всех поединках победу праздновала теннисистка из Чехии. Мы уверенны в новой виктории Крейчиковой в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.98.