Беллуччи и Куинн дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.08

Итальянец Маттиа Беллуччи сыграет против американца Итана Куинна в финальном раунде квалификации турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 05:00 мск.

Беллуччи

Маттиа хоть и входит в топ-70, в японской столице ему все равно не удалось попасть сразу в основную сетку.

В первом отборочном матче итальянский теннисист одержал победу над японцем Ясутакой Утидзимой — 7:6, 5:7, 7:5.

В текущем сезоне у Беллуччи было несколько неплохих результатом, благодаря которым он закрепился в первой сотне рейтинге, но в целом он чересчур нестабилен.

На харде лучшим результатом Беллуччи в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме.

В августе Маттиа дошел до финала на «челленджере» в Самтере, выиграл по одному матчу в Уинстон-Сейлеме и на US Open и уступил на старте «Мастерса» в Цинциннати.

Куинн

Итан в первом раунде квалификации выиграл у японца Юты Симидзу — 7:6, 6:4.

Американский теннисист прервал серию из трех поражений.

На прошлой неделе Куинн проиграл соотечественнику Маркосу Гирону в первом круге турнира в Чэнду.

Но главным разочарованием на этом отрезке стало поражение от швейцарца Жерона Кима в первом раунде US Open.

Перед этим Куинн выиграл по одному матчу в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 2.00, победу Куинна букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: учитывая его важность для обоих теннисистов, матч, скорее всего, получится максимально напряженным. Вполне вероятно, что итальянцу и американцу понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.