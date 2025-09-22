прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 2.36

Французы Корантен Муте и Валантен Руайе встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 12:30 мск.

Руайе

Валантен впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP.

Французский теннисист преподнес уже две сенсации на турнире в Ханчжоу.

Во втором раунде Руайе одержал победу над главным фаворитом турнира Андреем Рублевым — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале 24-летний теннисист остановил талантливого американца Лернера Тьена — 7:6, 4:6, 6:2.

Еще в одном матче в рамках основной сетки он выиграл у Александра Ковачевича — 4:6, 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Ранее в текущем сезоне Руайе дебютировал в первой сотне рейтинга, прежде всего, благодаря серии успешных выступлений на «челленджерах», тогда как на уровне основного тура в этом году он выиграл пока лишь шесть матчей.

Муте

Корантен тем временем пятый раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основного тура.

Правда, здесь явно не обошлось без везения. В четвертьфинале его соперником был Томас Этчеверри, который не смог завершить матч из-за травмы.

Аргентинец уверенно забрал первый сет, а во втором был вынужден отказаться от продолжения борьбы.

В первом матче Муте одержал волевую победу над соотечественником Артуром Казо — 6:7, 6:3, 7:6.

На харде лучшим результатом Корантена в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне. В столице США одним из главных событий стала его победа над Даниилом Медведевым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руайе в этом матче можно поставить за 2.36, победу Муте букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: успехи Руайе уже нельзя назвать случайностью. По всей видимости, у Муте тоже будут проблемы в матче против соотечественника.

2.36 Победа Руайе Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Руайе за 2.36.