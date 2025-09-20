Американец Маккензи Макдональд сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:00 мск.

Макдональд

Маккензи в первом раунде одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:4, 3:6, 6:3.

Американский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию.  В решающем раунде отбора его соперником был норвежец Николая Будков-Кьер (4:6, 7:5, 6:0).

В текущем сезоне Макдональд выиграл девять матчей на уровне основного тура.

При этом в 2025-м он пока ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах ATP.

Эту неделю Макдональд проводит в статусе 98-й ракетки мира.

Басилашвили

Изначально соперником Николоза в первом круге должен был стать Себастьян Баэс, но аргентинец по какой-то причине не смог выйти на корт.

В итоге грузинскому теннисисту пришлось играть с Билли Харрисом.

Басилашвили хватило двух сетов для победы над британским теннисистом — 7:6, 6:3.

Как и Макдональду, ему тоже пришлось играть в квалификации.  В отборе Николоз выиграл у японца Рея Сакамото и австралийца Бернарда Томича.

В текущем сезоне бывшая 16-я ракетка мира провел 60 матчей.    Сейчас у него 34 победы и 26 поражений.

На уровне основного тура лучшим результатом Басилашвили в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.55, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Маккензи ведет 5-0 в противостоянии с Николозом.  Несмотря на столь показательную статистику, все равно считаем, что сейчас лучше взять ставку на количество геймов или сетов.  Опытный грузин вполне способен тормознуть американца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.