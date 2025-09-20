прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.94

Американец Маккензи Макдональд сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:00 мск.

Макдональд

Маккензи в первом раунде одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:4, 3:6, 6:3.

Американский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора его соперником был норвежец Николая Будков-Кьер (4:6, 7:5, 6:0).

В текущем сезоне Макдональд выиграл девять матчей на уровне основного тура.

Прогнозы на теннис

При этом в 2025-м он пока ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах ATP.

Эту неделю Макдональд проводит в статусе 98-й ракетки мира.

Басилашвили

Изначально соперником Николоза в первом круге должен был стать Себастьян Баэс, но аргентинец по какой-то причине не смог выйти на корт.

В итоге грузинскому теннисисту пришлось играть с Билли Харрисом.

Басилашвили хватило двух сетов для победы над британским теннисистом — 7:6, 6:3.

Как и Макдональду, ему тоже пришлось играть в квалификации. В отборе Николоз выиграл у японца Рея Сакамото и австралийца Бернарда Томича.

В текущем сезоне бывшая 16-я ракетка мира провел 60 матчей. Сейчас у него 34 победы и 26 поражений.

На уровне основного тура лучшим результатом Басилашвили в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.55, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Маккензи ведет 5-0 в противостоянии с Николозом. Несмотря на столь показательную статистику, все равно считаем, что сейчас лучше взять ставку на количество геймов или сетов. Опытный грузин вполне способен тормознуть американца.

1.94 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.