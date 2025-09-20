Американец Маккензи Макдональд сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:00 мск.
Макдональд
Маккензи в первом раунде одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:4, 3:6, 6:3.
Американский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора его соперником был норвежец Николая Будков-Кьер (4:6, 7:5, 6:0).
В текущем сезоне Макдональд выиграл девять матчей на уровне основного тура.
При этом в 2025-м он пока ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах ATP.
Эту неделю Макдональд проводит в статусе 98-й ракетки мира.
Басилашвили
Изначально соперником Николоза в первом круге должен был стать Себастьян Баэс, но аргентинец по какой-то причине не смог выйти на корт.
В итоге грузинскому теннисисту пришлось играть с Билли Харрисом.
Басилашвили хватило двух сетов для победы над британским теннисистом — 7:6, 6:3.
Как и Макдональду, ему тоже пришлось играть в квалификации. В отборе Николоз выиграл у японца Рея Сакамото и австралийца Бернарда Томича.
В текущем сезоне бывшая 16-я ракетка мира провел 60 матчей. Сейчас у него 34 победы и 26 поражений.
На уровне основного тура лучшим результатом Басилашвили в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.55, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: Маккензи ведет 5-0 в противостоянии с Николозом. Несмотря на столь показательную статистику, все равно считаем, что сейчас лучше взять ставку на количество геймов или сетов. Опытный грузин вполне способен тормознуть американца.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.