Австралиец Кристофер О'Коннелл сыграет против китайца И Чжоу во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 08:00 мск.

Чжоу

Чжоу второй раз подряд прошел первый раунд на турнире в Чэнду.

На этот раз китайский теннисист преподнес настоящую сенсацию, выиграв у Кэмерона Норри.

Более того, 20-летний Чжоу совершил камбэк в матче против бывшей восьмой ракетки мира — 6:7, 6:4, 7:6.

Как и в прошлом году, Чжоу снова получил wild card от организаторов домашнего турнира. Эту неделю он начал в статусе 304-й ракетки мира (выше 297-й строчки пока не поднимался).

В текущем сезоне Чжоу провел всего лишь 38 матчей. Пока что у него отрицательный баланс — 18 побед и 20 поражений.

О'Коннелл

Кристофер тем временем третий год подряд вышел во второй раунд китайского турнира.

На этот раз австралиец выиграл в стартовом матче у француза Кантена Алиса — 6:7, 6:3, 6:4.

У О'Коннелла тоже пока отрицательный баланс в этом году — 21 победа и 24 поражения.

На прошлой неделе австралиец дошел до полуфинала на «челленджере» в Гуанчжоу.

При этом он не смог завершить матч 1/2 финала против Алехандро Табило, снявшись уже после трех геймов. По всей видимости, это была мера предосторожности.

Ранее в этом году О'Коннелл смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP — на грунте в Бухаресте и на харде в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжоу в этом матче можно поставить за 2.68, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: китайский теннисист в матче против Норри четко показал, что его не стоит недооценивать. Рискнем предположить, что он снова порадует местную публику. О'Коннелл явно не тот соперник, перед которым у Чжоу будут дрожать колени.

Рекомендуемая ставка: победа Чжоу за 2.68.