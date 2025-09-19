Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Райли Опелки в рамках показательного турнира Кубок Лейвера. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 23:00 мск.

Рууд

Каспера пятый год подряд пригласили сыграть на Кубке Лейвера.

В прошлом году норвежец в своем единственном матче на этом показательном турнире проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

Сейчас Рууд тоже вполне может разочаровать, учитывая его недавние результаты.

После травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить около двух месяцев, Рууд до сих пор провел лишь восемь матчей (четыре победы, четыре поражения).

На Открытом чемпионате США Каспер проиграл во втором круге бельгийцу Рафаэлю Коллиньону. Кроме того, на «Мастерсе» в Цинциннати он уступил в стартовом матче Артуру Риндеркнешу.

Опелка

Райли тем временем второй раз позвали на Кубок Лейвера. В предыдущий раз он играл здесь в 2021 году.

В текущем сезоне американец, пропустивший почти два года из-за травм, провел 50 матчей. Сейчас у него 28 побед и 22 поражения.

Чаще всего Опелка играл на харде, и на этом покрытии у него есть несколько достойных результатов.

Двухметровый теннисист дошел до финала на турнире в Брисбене, а также выиграл по два матча на «Мастерсах» в Майами, Торонто и Цинциннати.

На US Open Опелка проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу, но для испанца это был, пожалуй, самый сложный матч на этом турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.63, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: четыре года назад Каспер обыграл Райли на Кубке Лейвера со счетом 6:3, 7:6. Кроме того, норвежец ведет 4-1 в противостоянии с американцем. Но, несмотря на эти факты, считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.37.